Россияне продолжают бить по Харьковщине КАБами — Генштаб ВСУ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
На Купянском направлении с начала суток отбиты три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Степовой Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.
Читайте также: Около 300 КАБ сбросил враг на север Харьковщины с начала «нового наступления»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: генштаб, КАБ, Купянское, направление, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне продолжают бить по Харьковщине КАБами — Генштаб ВСУ на 13:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".