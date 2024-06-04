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Россияне продолжают бить по Харьковщине КАБами — Генштаб ВСУ на 13:00

Общество 14:41   04.06.2024
Виктория Яковенко
Россияне продолжают бить по Харьковщине КАБами — Генштаб ВСУ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

На Купянском направлении с начала суток отбиты три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Степовой Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".