Россияне продолжают бить по Харьковщине КАБами — Генштаб ВСУ на 13:00

Армия РФ со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар двумя КАБами по Вильче, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

На Купянском направлении с начала суток отбиты три атаки в районе Синьковки и Ямполя. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Степовой Новоселовки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.