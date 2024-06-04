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Росіяни продовжують бити по Харківщині КАБами – Генштаб ЗСУ на 13:00

Суспільство 14:41   04.06.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни продовжують бити по Харківщині КАБами – Генштаб ЗСУ на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контролюється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".