Росіяни продовжують бити по Харківщині КАБами – Генштаб ЗСУ на 13:00

Армія РФ зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контролюється.