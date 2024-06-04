Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
По півночі Харківщини військові РФ завдали три удари КАБами та запустили два десятки некерованих авіаракет з вертольотів Мі-8, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00.
КАБами били по Вовчанську, а НАРами – по Окопу та Ветеринарному.
Загалом на Харківському напрямку з початку доби було три бойові зіткнення без успіху для супротивника.
На Куп’янському напрямку окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога захисники відбили. Тривають три бойові зіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч супротивнику.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По півночі Харківщини військові РФ завдали три удари КАБами та запустили два десятки некерованих авіаракет з вертольотів Мі-8, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 17:00".