На Харьковщине из-за обстрела горел яхт-клуб, продолжаются пожары в лесах

В ГСЧС сообщили, что армия РФ обстрелами вызвала пять пожаров на Харьковщине. Также уже который день огонь уничтожает леса: сейчас горит около 3000 га.

«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области. Оккупанты обстреляли предприятие в г. Купянске, яхт-клуб в с. Хотомля Старосалтовской громады, торговое заведение и частный дом в с. Белый Колодец Волчанской громады, а также открытую местность в с. Русская Лозовая Дергачевской громады, где горела сухая трава на площади 2 га. Данные пожара ликвидированы силами пожарноспасательных подразделений ГСЧС. В случае тушения пожара в яхт-клубе спасателям удалось спасти три здания. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, в области продолжают тушить пять лесных пожаров. Они охватили около 3000 га. Три из этих пожаров локализировали — на площади более 23 га.