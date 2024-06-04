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На Харьковщине из-за обстрела горел яхт-клуб, продолжаются пожары в лесах

Происшествия 09:22   04.06.2024
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрела горел яхт-клуб, продолжаются пожары в лесах Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГСЧС сообщили, что армия РФ обстрелами вызвала пять пожаров на Харьковщине. Также уже который день огонь уничтожает леса: сейчас горит около 3000 га.

«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области. Оккупанты обстреляли предприятие в г. Купянске, яхт-клуб в с. Хотомля Старосалтовской громады, торговое заведение и частный дом в с. Белый Колодец Волчанской громады, а также открытую местность в с. Русская Лозовая Дергачевской громады, где горела сухая трава на площади 2 га. Данные пожара ликвидированы силами пожарноспасательных подразделений ГСЧС. В случае тушения пожара в яхт-клубе спасателям удалось спасти три здания. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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По информации спасателей, в области продолжают тушить пять лесных пожаров. Они охватили около 3000 га. Три из этих пожаров локализировали — на площади более 23 га.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что армия РФ обстрелами вызвала пять пожаров на Харьковщине. Также уже который день огонь уничтожает леса: сейчас горит около 3000 га".