На Харьковщине из-за обстрела горел яхт-клуб, продолжаются пожары в лесах
В ГСЧС сообщили, что армия РФ обстрелами вызвала пять пожаров на Харьковщине. Также уже который день огонь уничтожает леса: сейчас горит около 3000 га.
«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области. Оккупанты обстреляли предприятие в г. Купянске, яхт-клуб в с. Хотомля Старосалтовской громады, торговое заведение и частный дом в с. Белый Колодец Волчанской громады, а также открытую местность в с. Русская Лозовая Дергачевской громады, где горела сухая трава на площади 2 га. Данные пожара ликвидированы силами пожарноспасательных подразделений ГСЧС. В случае тушения пожара в яхт-клубе спасателям удалось спасти три здания. Пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По информации спасателей, в области продолжают тушить пять лесных пожаров. Они охватили около 3000 га. Три из этих пожаров локализировали — на площади более 23 га.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесные пожары, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что армия РФ обстрелами вызвала пять пожаров на Харьковщине. Также уже который день огонь уничтожает леса: сейчас горит около 3000 га".