Синегубов показал последствия утреннего удара по Харьковщине (видео)
Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал один человек.
Удар был около 7 утра, уточнил Синегубов и отметил, что информация обновляется.
Видео: Олег Синегубов/telegram
Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко информировал, что в Купянске горят частные дома, а несколько — полностью разрушены, пострадавшего достали из-под завалов.
Синегубов также сообщил о других последствиях обстрелов региона.
Около 18:42 3 июня россияне пытались ударить по Харькову.
«Пр. Любови Малой, 30, государственное учебное заведение (Харьковский профессиональный лицей швейного и мехового производства — Ред.). Частично разрушена тыльная сторона строения учебного корпуса. Пострадала женщина», — проинформировал Синегубов.
3 июня он сообщал, что во время этого удара сработали силы ПВО, а поврежденное здание не эксплуатировалось.
Женщина ранена в селе Белый Колодец. По населенному пункту за день били не менее, чем трижды, в том числе — КАБами. Повреждены дома, здание элеватора, котельная магазина, автомобили и гаражи.
Читайте также: Был ли HIMARS? ISW о том, чем могли уничтожить С-300/400 ударом с Харьковщины
Также КАБами в течение суток ударили по селу Хотомля.
«Горело девять домов на колесах, 15 металлических домов, четыре яхты, один катер», — перечислил начальник ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, синєгубов, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Синегубов показал последствия утреннего удара по Харьковщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал один человек".