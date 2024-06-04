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Синегубов показал последствия утреннего удара по Харьковщине (видео)

Происшествия 08:41   04.06.2024
Оксана Горун
Синегубов показал последствия утреннего удара по Харьковщине (видео) Фото: Олег Синегубов/telegram

Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал один человек.

Удар был около 7 утра, уточнил Синегубов и отметил, что информация обновляется.

Видео: Олег Синегубов/telegram

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко информировал, что в Купянске горят частные дома, а несколько — полностью разрушены, пострадавшего достали из-под завалов.

Синегубов также сообщил о других последствиях обстрелов региона.

Около 18:42 3 июня россияне пытались ударить по Харькову.

«Пр. Любови Малой, 30, государственное учебное заведение (Харьковский профессиональный лицей швейного и мехового производства — Ред.). Частично разрушена тыльная сторона строения учебного корпуса. Пострадала женщина», — проинформировал Синегубов.

3 июня он сообщал, что во время этого удара сработали силы ПВО, а поврежденное здание не эксплуатировалось.

Женщина ранена в селе Белый Колодец. По населенному пункту за день били не менее, чем трижды, в том числе — КАБами. Повреждены дома, здание элеватора, котельная магазина, автомобили и гаражи.

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Также КАБами в течение суток ударили по селу Хотомля.

«Горело девять домов на колесах, 15 металлических домов, четыре яхты, один катер», — перечислил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал один человек".