Синегубов показал последствия утреннего удара по Харьковщине (видео)

Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадал один человек.

Удар был около 7 утра, уточнил Синегубов и отметил, что информация обновляется.

Видео: Олег Синегубов/telegram

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко информировал, что в Купянске горят частные дома, а несколько — полностью разрушены, пострадавшего достали из-под завалов.

Синегубов также сообщил о других последствиях обстрелов региона.

Около 18:42 3 июня россияне пытались ударить по Харькову.

«Пр. Любови Малой, 30, государственное учебное заведение (Харьковский профессиональный лицей швейного и мехового производства — Ред.). Частично разрушена тыльная сторона строения учебного корпуса. Пострадала женщина», — проинформировал Синегубов.

3 июня он сообщал, что во время этого удара сработали силы ПВО, а поврежденное здание не эксплуатировалось.

Женщина ранена в селе Белый Колодец. По населенному пункту за день били не менее, чем трижды, в том числе — КАБами. Повреждены дома, здание элеватора, котельная магазина, автомобили и гаражи.

Также КАБами в течение суток ударили по селу Хотомля.

«Горело девять домов на колесах, 15 металлических домов, четыре яхты, один катер», — перечислил начальник ХОВА.