Утром россияне ударили по городу на Харьковщине, из-под завалов спасли мужчину

Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко.

«Сегодня утром рашисты били по Купянску. Горят жилые дома, несколько частных домовладений полностью разрушены. Из-под завалов вытащили мужчину. Жив!» — написал Тимошко в facebook.

По этому же городу 3 июня утром прилетела российская ракета Х-38. Враг повредил здание частного предприятия.

В течение суток по Харьковской области били КАБами, ракетами, артиллерией, дронами. Так, в селе Белый Колодец ранение получила женщина. Там повреждены жилые дома, гаражи и хозпостройки, а также — элеватор, магазин, автомобили.

В селе Камлица повредили линии электропередач. По Хотомле ударили КАБами, повредив очередную базу отдыха. Там загорелась лесная подстилка. В Волчанске россияне за сутки уничтожили 24 жилых дома и хозпостройки. В Вильче вражеский дрон повредил дом. В Русской Лозовой от обстрелов горела трава. В этих случаях обошлось без пострадавших.