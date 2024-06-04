Утром россияне ударили по городу на Харьковщине, из-под завалов спасли мужчину
Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко.
«Сегодня утром рашисты били по Купянску. Горят жилые дома, несколько частных домовладений полностью разрушены. Из-под завалов вытащили мужчину. Жив!» — написал Тимошко в facebook.
По этому же городу 3 июня утром прилетела российская ракета Х-38. Враг повредил здание частного предприятия.
В течение суток по Харьковской области били КАБами, ракетами, артиллерией, дронами. Так, в селе Белый Колодец ранение получила женщина. Там повреждены жилые дома, гаражи и хозпостройки, а также — элеватор, магазин, автомобили.
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В селе Камлица повредили линии электропередач. По Хотомле ударили КАБами, повредив очередную базу отдыха. Там загорелась лесная подстилка. В Волчанске россияне за сутки уничтожили 24 жилых дома и хозпостройки. В Вильче вражеский дрон повредил дом. В Русской Лозовой от обстрелов горела трава. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрел, полиция, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 4 июня армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине, сообщил начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко".