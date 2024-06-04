Вранці ворог вдарив по місту на Харківщині, з-під завалів врятували чоловіка
Вранці 4 червня армія РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині, повідомив начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко.
“Сьогодні зранку рашисти гатили по Куп’янську. Горять житлові будинки, декілька приватних домоволодінь вщент зруйновані. З-під завалів витягли чоловіка. Живий!” – написав Тимошко у фейсбуці.
По цьому місту 3 червня вранці прилетіла російська ракета Х-38. Ворог пошкодив будинок приватного підприємства.
Протягом доби по Харківщині били КАБами, ракетами, артилерією, дронами. Так, у селі Білий Колодязь поранення отримала жінка. Там пошкоджені житлові будинки, гаражі та господарчі будівлі, а також – елеватор, магазин, автомобілі.
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У селі Камлиця пошкодили лінії електропередач. По Хотімлі вдарили КАБами, пошкодивши чергову базу відпочинку. Там спалахнула лісова підстилка. У Вовчанську росіяни за добу знищили 24 житлові будинки та господарчі споруди. У Вільчі ворожий дрон пошкодив будинок. У Руській Лозовій від обстрілів горіла трава. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 червня армія РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині, повідомив начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко".