Вранці ворог вдарив по місту на Харківщині, з-під завалів врятували чоловіка

Вранці 4 червня армія РФ обстріляла Куп’янськ на Харківщині, повідомив начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко.

“Сьогодні зранку рашисти гатили по Куп’янську. Горять житлові будинки, декілька приватних домоволодінь вщент зруйновані. З-під завалів витягли чоловіка. Живий!” – написав Тимошко у фейсбуці.

По цьому місту 3 червня вранці прилетіла російська ракета Х-38. Ворог пошкодив будинок приватного підприємства.

Протягом доби по Харківщині били КАБами, ракетами, артилерією, дронами. Так, у селі Білий Колодязь поранення отримала жінка. Там пошкоджені житлові будинки, гаражі та господарчі будівлі, а також – елеватор, магазин, автомобілі.

У селі Камлиця пошкодили лінії електропередач. По Хотімлі вдарили КАБами, пошкодивши чергову базу відпочинку. Там спалахнула лісова підстилка. У Вовчанську росіяни за добу знищили 24 житлові будинки та господарчі споруди. У Вільчі ворожий дрон пошкодив будинок. У Руській Лозовій від обстрілів горіла трава. У цих випадках обійшлося без постраждалих.