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Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харківщині (відео)

Події 08:41   04.06.2024
Оксана Горун
Синєгубов показав наслідки ранкового удару по Харківщині (відео)

Вранці 4 червня армія РФ обстріляла Куп’янськ. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждала одна людина.

Удар був близько 7-ї ранку, уточнив Синєгубов і зазначив, що інформація оновлюється.

Відео: Олег Синєгубов/telegram

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що в Куп’янську горять приватні будинки, а деякі – повністю зруйновані, постраждалого дістали з-під завалів.

Синєгубов також повідомив про інші наслідки обстрілів регіону.

Близько 18:42 3 червня росіяни намагалися вдарити по Харкову.

“Пр. Любові Малої, 30, державний навчальний заклад (Харківський професійний ліцей швейного та хутрового виробництва – Ред.). Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка”, — поінформував Синєгубов.

3 червня він повідомляв, що під час цього удару спрацювали сили ППО, а пошкоджена будівля не експлуатувалася.

Жінка постраждала в селі Білий Колодязь. По населеному пункту за день били не менше, ніж тричі, у тому числі – КАБами. Пошкоджені будинки, будівля елеватора, котельня, автомобілі та гаражі.

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Також КАБами протягом доби вдарили по селу Хотімля.

“Горіло дев’ять будинків на колесах, 15 металевих будинків, чотири яхти, один катер”, – перерахував начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 4 червня армія РФ обстріляла Куп’янськ. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждала одна людина".