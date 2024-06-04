На Харківщині через обстріл горів яхт-клуб, тривають пожежі в лісах
У ДСНС повідомили, що армія РФ обстрілами викликала п’ять пожеж на Харківщині. Також вже котрий день вогонь знищує ліси: зараз горить близько 3000 га.
“Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області. Окупанти обстріляли підприємство у м. Куп’янську, яхт-клуб у с. Хотімля Старосалтівської громади, торговельний заклад та приватний будинок у с. Білий Колодязь Вовчанської громади, а також відкриту місцевість у с. Руська Лозова Дергачівської громади, де горіла суха трава на площі 2 га. Дані пожежі ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. У випадку гасіння пожежі в яхт-клубі рятувальникам вдалось врятувати 3 будівлі. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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За інформацією рятувальників, в області продовжують гасити п’ять лісових пожеж. Вони охопили близько 3000 га. Три з цих пожеж локалізували – на площі понад 23 га.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 09:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що армія РФ обстрілами викликала п’ять пожеж на Харківщині. Також вже котрий день вогонь знищує ліси: зараз горить близько 3000 га".