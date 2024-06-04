На Харківщині через обстріл горів яхт-клуб, тривають пожежі в лісах

У ДСНС повідомили, що армія РФ обстрілами викликала п’ять пожеж на Харківщині. Також вже котрий день вогонь знищує ліси: зараз горить близько 3000 га.

“Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області. Окупанти обстріляли підприємство у м. Куп’янську, яхт-клуб у с. Хотімля Старосалтівської громади, торговельний заклад та приватний будинок у с. Білий Колодязь Вовчанської громади, а також відкриту місцевість у с. Руська Лозова Дергачівської громади, де горіла суха трава на площі 2 га. Дані пожежі ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. У випадку гасіння пожежі в яхт-клубі рятувальникам вдалось врятувати 3 будівлі. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, в області продовжують гасити п’ять лісових пожеж. Вони охопили близько 3000 га. Три з цих пожеж локалізували – на площі понад 23 га.