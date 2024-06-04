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Враг давит на Купянском направлении и активно бомбит север Харьковщины — ГШ

Происшествия 21:25   04.06.2024
Елена Нагорная
Враг давит на Купянском направлении и активно бомбит север Харьковщины — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Военные РФ продолжают наносить авиаудары по северу Харьковщины, там идет одно боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.

Из района российского города Шебекино враг нанес два удара шестью КАБами по Волчанску, двумя КАБами по Белому Колодезю, еще один КАБ ударил по Старому Салтову. Восемь неуправляемых авиационных ракет оккупанты выпустили по Волчанским Хуторам.

В течение дня захватчики не оставляли попыток продавить оборону на Купянском направлении. Количество боевых столкновений там возросло до 13. Пять атак защитники успешно отбили, еще восемь — продолжаются вблизи Синьковки, Новоселовки, Новоегоровки и Стельмаховки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 21:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ продолжают наносить авиаудары по северу Харьковщины, там идет одно боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.".