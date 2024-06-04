Враг давит на Купянском направлении и активно бомбит север Харьковщины — ГШ

Военные РФ продолжают наносить авиаудары по северу Харьковщины, там идет одно боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 20:00.

Из района российского города Шебекино враг нанес два удара шестью КАБами по Волчанску, двумя КАБами по Белому Колодезю, еще один КАБ ударил по Старому Салтову. Восемь неуправляемых авиационных ракет оккупанты выпустили по Волчанским Хуторам.

В течение дня захватчики не оставляли попыток продавить оборону на Купянском направлении. Количество боевых столкновений там возросло до 13. Пять атак защитники успешно отбили, еще восемь — продолжаются вблизи Синьковки, Новоселовки, Новоегоровки и Стельмаховки.