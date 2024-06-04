Ворог тисне на Куп’янському напрямку та активно бомбить північ Харківщини – ГШ
Військові РФ продовжують завдавати авіаударів по півночі Харківщини, там триває бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00.
З району російського міста Шебекіно ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще один КАБ ударив по Старому Салтову. Вісім некерованих авіаційних ракет окупанти випустили по Вовчанських Хуторах.
Упродовж дня загарбники не полишали спроб протиснути оборону на Куп’янському напрямку. Кількість бойових зіткнень там зросла до 13. П’ять атак захисники успішно відбили, ще вісім – тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 21:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ продовжують завдавати авіаударів по півночі Харківщини, там триває бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 20:00".