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Как власть тратит деньги на восстановление: харьковчане — самые безразличные

Общество 16:56   05.06.2024
Елена Нагорная
Как власть тратит деньги на восстановление: харьковчане — самые безразличные Иллюстративное фото

Харьковчане среди жителей областных центров Украины наименее заинтересованы в информации, сколько средств получила местная власть на реконструкцию и как они были потрачены.

Об этом говорится в девятом Всеукраинском муниципальном опросе, проведенном группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI).

Так, 36% опрошенных ответили, что «очень заинтересованы» и 20%, что «несколько заинтересованы». «Не очень заинтересованных» или «совсем не заинтересованных» 17% и 25% соответственно. Таким образом, в рейтинге неравнодушия жителей относительно расходов на восстановление Харьков занял последнее место среди украинских городов.

Из опроса также следует, что харьковчане доверяют власти больше, чем жители большинства других городов. Опасения относительно нецелевого использования средств на восстановление на национальном и местном уровнях выразили 59% респондентов. Не доверяют только местной власти 6%, а исключительно национальной — 11%. 19% опрошенных вообще не беспокоятся по этому поводу.

При этом Харьков занял третью строчку рейтинга по желанию горожан скорейшего восстановления. За такую отстройку объектов в первоначальном виде выступили 17% респондентов. В то же время 69% считают, что восстановление может длиться и дольше, но должно включать внедрение зеленых, энергосберегающих технологий и модернизацию, чтобы быть экономически выгодным в будущем.

Опрос проводился в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где позволяла ситуация с безопасностью) с 13 апреля по 14 мая с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Опрос провели при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане среди жителей областных центров Украины наименее заинтересованы в информации, сколько средств получила местная власть на реконструкцию и как они были потрачены.".