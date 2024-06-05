Live
  • Ср 05.06.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.29
  • EUR 43.77

Харків’яни – найбайдужіші до того, як влада витрачає гроші на відновлення

Суспільство 16:56   05.06.2024
Олена Нагорна
Харків’яни – найбайдужіші до того, як влада витрачає гроші на відновлення Ілюстративне фото

Харків’яни серед усіх жителів українських міст найменш зацікавлені в інформації, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені.

Про це йдеться у дев’ятому Всеукраїнському муніципальному опитуванні, проведеному групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Так, 36% опитаних відповіли, що «дуже зацікавлені» та 20%, що «дещо зацікавлені». «Не дуже зацікавлених» або «зовсім не зацікавлених» 17% та 25% відповідно. Таким чином, у рейтингу небайдужості мешканців щодо витрат на відбудову Харків посів останнє місце серед українських міст.

З опитування також випливає, що харків’яни довіряють владі більше, ніж мешканці більшості інших міст. Побоювання щодо нецільового використання коштів на відновлення на національному та місцевому рівнях висловили 59% респондентів. Не довіряють лише місцевій владі 6%, а виключно національній – 11%. 19% опитаних взагалі не переймаються з цього приводу.

При цьому Харків посів третій рядок рейтингу за бажанням містян якнайшвидшого відновлення. За таку відбудову об’єктів у первісному вигляді виступили 17% респондентів. Водночас 69% вважають, що відновлення може тривати й довше, але має включати запровадження зелених, енергоощадних технологій та модернізацію, щоб бути економічно вигідним у майбутньому.

Опитування проводилося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де дозволяла безпекова ситуація) з 13 квітня по 14 травня за допомогою face-to-face інтерв’ю вдома у респондентів. Вибірка складалася з 16800 громадян віком від 18 років і старше. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Опитування провели за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Читайте також: У разі загострення харків’яни залишаться у місті, але не хочуть у ЗСУ — опитування

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Харків’яни – найбайдужіші до того, як влада витрачає гроші на відновлення
Харків’яни – найбайдужіші до того, як влада витрачає гроші на відновлення
05.06.2024, 16:56
Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові
Багатодітна сім’я з Миколаївщини, яка втратила житло, шукала нічліг у Харкові
05.06.2024, 16:09
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
04.06.2024, 18:19
Обленерго попереджає про відключення світла на Харківщині: кого торкнеться
Обленерго попереджає про відключення світла на Харківщині: кого торкнеться
05.06.2024, 16:01
Сирський побував на півночі Харківщини та під Куп’янськом: його оцінка подій
Сирський побував на півночі Харківщини та під Куп’янськом: його оцінка подій
05.06.2024, 15:55
У Харкові було чутно вибух: Мельник попереджав про загрозу КАБів
У Харкові було чутно вибух: Мельник попереджав про загрозу КАБів
05.06.2024, 15:09

Новини за темою:

11:04
Розбомблені ферми та робота в мінус: ХОВА – про реалії агросектору Харківщини
09:24
У Харкові відкрили басейн, по якому “прилетіло” в перші дні вторгнення
13:40
Виділили гроші на відновлення ТЕС, яку розбомбила РФ під Харковом – Шмигаль
18:00
Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові
19:40
Нову стелу встановили при в’їзді в Куп’янськ на Харківщині (фото)

Ви читали новину: «Харків’яни – найбайдужіші до того, як влада витрачає гроші на відновлення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни серед усіх жителів українських міст найменш зацікавлені в інформації, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені".