Харків’яни – найбайдужіші до того, як влада витрачає гроші на відновлення
Харків’яни серед усіх жителів українських міст найменш зацікавлені в інформації, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені.
Про це йдеться у дев’ятому Всеукраїнському муніципальному опитуванні, проведеному групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).
Так, 36% опитаних відповіли, що «дуже зацікавлені» та 20%, що «дещо зацікавлені». «Не дуже зацікавлених» або «зовсім не зацікавлених» 17% та 25% відповідно. Таким чином, у рейтингу небайдужості мешканців щодо витрат на відбудову Харків посів останнє місце серед українських міст.
З опитування також випливає, що харків’яни довіряють владі більше, ніж мешканці більшості інших міст. Побоювання щодо нецільового використання коштів на відновлення на національному та місцевому рівнях висловили 59% респондентів. Не довіряють лише місцевій владі 6%, а виключно національній – 11%. 19% опитаних взагалі не переймаються з цього приводу.
При цьому Харків посів третій рядок рейтингу за бажанням містян якнайшвидшого відновлення. За таку відбудову об’єктів у первісному вигляді виступили 17% респондентів. Водночас 69% вважають, що відновлення може тривати й довше, але має включати запровадження зелених, енергоощадних технологій та модернізацію, щоб бути економічно вигідним у майбутньому.
Опитування проводилося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де дозволяла безпекова ситуація) з 13 квітня по 14 травня за допомогою face-to-face інтерв’ю вдома у респондентів. Вибірка складалася з 16800 громадян віком від 18 років і старше. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Опитування провели за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 16:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни серед усіх жителів українських міст найменш зацікавлені в інформації, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені".