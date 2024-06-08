В Харькове дерево и электропора упали на ребенка и двух взрослых (видео)
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ЧП случилось вечером 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове, сообщили в ГСЧС.
«В результате падения дерева на электроопору, которая также упала, пострадало три человека, из них один ребенок: мальчик 7 лет, получил ссадину левого локтя; женщина 39 лет — предварительный диагноз: гематомы лба и закрытый перелом костей таза; женщина 80 лет — ушиб левого плеча и бедра», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасателям пришлось доставать женщину из-под электроопоры. В спасательной операции участвовали медики. Пострадавшую донесли до кареты «скорой» и отправили в больницу.
Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 09:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось вечером 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове, сообщили в ГСЧС".