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В Харькове дерево и электропора упали на ребенка и двух взрослых (видео)

Происшествия 09:08   08.06.2024
Оксана Горун
В Харькове дерево и электропора упали на ребенка и двух взрослых (видео) Иллюстративное фото

ЧП случилось вечером 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове, сообщили в ГСЧС.

«В результате падения дерева на электроопору, которая также упала, пострадало три человека, из них один ребенок: мальчик 7 лет, получил ссадину левого локтя; женщина 39 лет — предварительный диагноз: гематомы лба и закрытый перелом костей таза; женщина 80 лет — ушиб левого плеча и бедра», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасателям пришлось доставать женщину из-под электроопоры. В спасательной операции участвовали медики. Пострадавшую донесли до кареты «скорой» и отправили в больницу.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось вечером 8 июня на проспекте Гагарина в Харькове, сообщили в ГСЧС".