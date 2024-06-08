У Харкові дерево та електропора впали на дитину та двох дорослих (відео)
Ілюстративне фото
НП сталася увечері 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові, повідомили в ДСНС.
“Унаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждало три особи, з них одна дитина: хлопчик 7 років отримав садна лівого ліктя; жінка 39 років – попередній діагноз: гематома чола та закритий перелом кісток тазу; жінка 80 років – забій лівого плеча та стегна“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальникам довелося діставати жінку з-під електроопори. У рятувальній операції брали участь медики. Постраждалу донесли до карети “швидкої” та відправили до лікарні.
Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 09:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася увечері 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові, повідомили в ДСНС".