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У Харкові дерево та електропора впали на дитину та двох дорослих (відео)

Події 09:08   08.06.2024
Оксана Горун
У Харкові дерево та електропора впали на дитину та двох дорослих (відео) Ілюстративне фото

НП сталася увечері 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові, повідомили в ДСНС.

“Унаслідок падіння дерева на електроопору, яка теж впала, постраждало три особи, з них одна дитина: хлопчик 7 років отримав садна лівого ліктя; жінка 39 років – попередній діагноз: гематома чола та закритий перелом кісток тазу; жінка 80 років – забій лівого плеча та стегна“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальникам довелося діставати жінку з-під електроопори. У рятувальній операції брали участь медики. Постраждалу донесли до карети “швидкої” та відправили до лікарні.

Відео: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НП сталася увечері 8 червня на проспекті Гагаріна у Харкові, повідомили в ДСНС".