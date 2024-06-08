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Завтра в Харькове сменит маршрут трамвай №7

Общество 22:00   08.06.2024
Оксана Горун
Завтра в Харькове сменит маршрут трамвай №7 Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове днем в воскресенье, 9 июня, будут ремонтировать трамвайный путь, сообщили в мэрии.

«Движение трамваев на бульв. Гончаровском и ул. Москалевской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Гольдберговской, будет прекращено с 9:00 до 16:00 9 июня», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В этот период трамвай №7 будет курсировать так: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – ул. Николая Бажана – разворотный круг «Новоселовка».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове днем в воскресенье, 9 июня, будут ремонтировать трамвайный путь, сообщили в мэрии".