Завтра в Харкові змінить маршрут трамвай №7

У Харкові вдень у неділю, 9 червня, ремонтуватимуть трамвайну колію, повідомили в мерії.

“Рух трамваїв на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 9 червня”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло “Вокзал “Харків-Пасажирський” – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло “Новоселівка”.