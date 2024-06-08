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Завтра в Харкові змінить маршрут трамвай №7

Суспільство 22:00   08.06.2024
Оксана Горун
Завтра в Харкові змінить маршрут трамвай №7

У Харкові вдень у неділю, 9 червня, ремонтуватимуть трамвайну колію, повідомили в мерії.

“Рух трамваїв на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 9 червня”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.

У цей період трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло “Вокзал “Харків-Пасажирський” – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло “Новоселівка”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 22:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдень у неділю, 9 червня, ремонтуватимуть трамвайну колію, повідомили в мерії".