В Харькове разработают муниципальную программу доступного жилья

В Харькове сформируют муниципальный жилищный фонд — для аренды и ипотеки. При этом используют опыт Германии, сообщил мэр города Игорь Терехов на мероприятии «Восстановление Харькова: основные цели и планы», которое состоялось в Берлине.

«В рамках разработки концепции Генерального плана город Харьков участвует в международном проекте внедрения доступных моделей аренды жилья», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на мэра. По данным Терехова, проект реализует Европейская экономическая комиссия ООН и финансирует правительство Германии.

На данный момент общее количество поврежденных зданий в Харькове достигло более чем 9600. В основном — это жилые здания. Общую сумму ущерба оценивают почти в 10 млрд евро.

«В этом году мы планируем провести капремонт и реконструкцию около 160 домов. Еще около 400 проектов по капремонту и реконструкции находятся в работе. Я считаю, что сегодня не нужно ждать окончания войны. Восстановление уже сейчас, сегодня — это очень важно для людей, для их эмоционального состояния», — сказал Терехов.

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При этом сразу удовлетворить спрос на новое жилье будет сложно, именно поэтому город участвует в международном проекте по внедрению доступных моделей аренды жилья.

«Его цель — разработать муниципальную программу развития арендного и доступного жилья в Харькове для разных целевых групп. В результате будет сформирован муниципальный жилищный фонд для аренды или ипотеки. При создании этой программы будет использован опыт Германии, в частности, нашего города-побратима Нюрнберга», — сказал мэр Харькова.