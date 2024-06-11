У Харкові розроблять муніципальну програму доступного житла
У Харкові сформують муніципальний житловий фонд – для оренди та іпотеки. При цьому використають досвід Німеччини, повідомив мер міста Ігор Терехов на заході “Відновлення Харкова: основні цілі та плани”, що відбувся в Берліні.
“У рамках розробки концепції Генерального плану місто Харків бере участь у міжнародному проєкті з впровадження доступних моделей оренди житла”, – повідомила пресслужба Харківської міськради з посиланням на мера. За даними Терехова, проєкт реалізує Європейська економічна комісія ООН та фінансує уряд Німеччини.
На цей час загальна кількість пошкоджених будівель у Харкові сягнула понад 9600. Здебільшого – це житлові будинки. Загальну суму збитків оцінюють майже у 10 млрд євро.
“Цього року ми плануємо зробити капремонт та реконструкцію близько 160 будинків. Ще близько 400 проєктів з капремонту і реконструкції знаходяться в роботі. Я вважаю, що сьогодні не треба чекати на закінчення війни. Відбудова вже зараз, сьогодні, – це дуже важливо для людей, для їхнього емоційного стану”, – сказав Терехов.
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При цьому одразу задовольнити попит на нове житло буде складно, тож місто бере участь у міжнародному проєкті зі впровадження доступних моделей оренди житла.
“Його мета – розробити муніципальну програму розвитку орендного та доступного житла в Харкові для різних цільових груп. В результаті буде сформований муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки. При створенні цієї програми буде використаний досвід Німеччини, зокрема, нашого міста-побратима Нюрнберга”, – сказав мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 08:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сформують муніципальний житловий фонд – для оренди та іпотеки. При цьому використають досвід Німеччини, повідомив мер міста Ігор Терехов на заході “Відновлення Харкова: основні цілі та плани”, що відбувся в Берліні".