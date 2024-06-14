Live
  • Пт 14.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Из-за Китая РФ преобладает в количестве fpv-дронов — комбат ВСУ

Мир 10:13   14.06.2024
Оксана Горун
Из-за Китая РФ преобладает в количестве fpv-дронов — комбат ВСУ Скриншот

Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона  пояснил, почему у врага больше fpv-дронов и заявил, что Силы обороны пользуются этой техникой эффективнее.

«Противник на текущий момент преобладает в количестве дронов именно fpv — камикадзе. Почему преобладает? Потому что у РФ непосредственный доступ к комплектующим в Китае и мощные комплектующие они выкупают на месяцы вперед. Поэтому противник в количестве имеет больше техники, чем мы. Но здесь вопросы мотивации, обучения, а также применения средств. По моему убеждению, Силы обороны на текущий момент, в частности fpv-дроны, применяют гораздо эффективнее, чем это делает оккупант», — сказал Федоренко.

При этом он отметил: россияне учатся, пытаются перенять тактику применения дронов у Сил обороны Украины. В свою очередь СОУ постоянно проводят модернизацию.

Читайте также: Надеюсь, что противнику недолго осталось быть в Волчанске — Федоренко

«Уже россияне начали жаловаться, что за каждым их пехотинцем охотится один дрон, и такую ​​динамику надо удерживать. Так как формула победы в войне дронов заключается в следующем. Больше дронов разведывательных – мы лучше видим врага в динамике. Чем лучше мы видим врага, тем более эффективно мы его можем уничтожить за счет объединенного огневого влияния. Это и пушки, к которым становится больше боеприпасов. Это и дроны дневного видения, и дроны ночного внедрения. Основная задача – уничтожить врага на подступах к нашим позициям», — пояснил комбат «Ахиллеса».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 14 июня: уклонисты в зерновозе, запретили купаться
Главные новости Харькова 14 июня: уклонисты в зерновозе, запретили купаться
14.06.2024, 11:16
Взрывы слышали в Харькове: «стражи неба» — Мельник
Взрывы слышали в Харькове: «стражи неба» — Мельник
14.06.2024, 09:26
Купаться в Харькове запрещено — мэрия
Купаться в Харькове запрещено — мэрия
14.06.2024, 10:48
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июня: какой праздник и день в истории
14.06.2024, 06:00
Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)
Ночью россияне нанесли авиаудары по Харьковщине — ГСЧС о последствиях (фото)
14.06.2024, 08:36
Уклонисты с Харьковщины прикинулись зерном, чтобы пересечь границу (видео)
Уклонисты с Харьковщины прикинулись зерном, чтобы пересечь границу (видео)
14.06.2024, 11:08

Новости по теме:

10:01
Надеюсь, что противнику недолго осталось быть в Волчанске — Федоренко
07:30
ISW: ВСУ к северу от Харькова вернули утраченные позиции
10:24
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов
10:08
«Belgorod never sleeps» — «Ахиллес» показал ночную охоту на территории РФ
07:58
Интенсивность боевых действий на Харьковщине не такая, как месяц назад — НГУ

Вы читали новость: «Из-за Китая РФ преобладает в количестве fpv-дронов — комбат ВСУ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона  пояснил, почему у врага больше fpv-дронов и заявил, что Силы обороны пользуются этой техникой эффективнее".