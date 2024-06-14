Из-за Китая РФ преобладает в количестве fpv-дронов — комбат ВСУ

Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона пояснил, почему у врага больше fpv-дронов и заявил, что Силы обороны пользуются этой техникой эффективнее.

«Противник на текущий момент преобладает в количестве дронов именно fpv — камикадзе. Почему преобладает? Потому что у РФ непосредственный доступ к комплектующим в Китае и мощные комплектующие они выкупают на месяцы вперед. Поэтому противник в количестве имеет больше техники, чем мы. Но здесь вопросы мотивации, обучения, а также применения средств. По моему убеждению, Силы обороны на текущий момент, в частности fpv-дроны, применяют гораздо эффективнее, чем это делает оккупант», — сказал Федоренко.

При этом он отметил: россияне учатся, пытаются перенять тактику применения дронов у Сил обороны Украины. В свою очередь СОУ постоянно проводят модернизацию.

«Уже россияне начали жаловаться, что за каждым их пехотинцем охотится один дрон, и такую ​​динамику надо удерживать. Так как формула победы в войне дронов заключается в следующем. Больше дронов разведывательных – мы лучше видим врага в динамике. Чем лучше мы видим врага, тем более эффективно мы его можем уничтожить за счет объединенного огневого влияния. Это и пушки, к которым становится больше боеприпасов. Это и дроны дневного видения, и дроны ночного внедрения. Основная задача – уничтожить врага на подступах к нашим позициям», — пояснил комбат «Ахиллеса».