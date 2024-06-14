Через Китай РФ переважає у кількості fpv-дронів – комбат ЗСУ
Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону пояснив, чому у ворога більше fpv-дронів і заявив, що Сили оборони користуються цією технікою ефективніше.
“Противник на поточний момент переважає в кількості дронів, саме fpv – камікадзе. Чому переважає? Тому що у РФ безпосередній доступ до комплектуючих у Китаї та потужні комплектуючі вони викуповують на місяці вперед. Тому противник в кількості має більше техніки, ніж ми. Але тут питання мотивації, навчання, а також застосування засобів. За моїм переконанням, Сили оборони на поточний момент, зокрема, fpv-дрони, застосовують набагато ефективніше, ніж це робить окупант“, – сказав Федоренко.
При цьому він зазначив: росіяни навчаються, намагаються запозичити тактику застосування дронів у Сил оборони України. Своєю чергою, СОУ постійно проводять модернізацію.
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“Уже росіяни почали скаржитися, що за кожним їхнім піхотинцем полює один дрон, і таку динаміку треба утримувати. Бо формула перемоги в дронній війні, вона полягає в наступному. Більше дронів розвідувальних – ми краще бачимо ворога в динаміці. Чим краще ми бачимо ворога, тим більш ефективно ми його можемо знищити, за рахунок об’єднаного впливу вогневого. Це і гармати, до яких стає більше боєприпасів. Це і дрони денного застосування, і дрони нічного застосування. Основне завдання – знищити ворога на підступах до наших позицій”, – пояснив комбат “Ахіллеса”.
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- Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: війна, дрони, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 10:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону пояснив, чому у ворога більше fpv-дронів і заявив, що Сили оборони користуються цією технікою ефективніше".