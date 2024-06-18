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На таблички «Ярослава Мудрого» для метро Харькова хотят потратить 382 тыс. грн

Общество 20:04   18.06.2024
Елена Нагорная
На таблички «Ярослава Мудрого» для метро Харькова хотят потратить 382 тыс. грн

Почти 382 тысячи гривен планируют потратить на таблички с названием станции метро «Ярослава Мудрого» в Харькове.

Согласно информации в системе Prozorro, открытые торги объявило 17 июня КП «Харьковский метрополитен».

Как значится в технической спецификации, на путевых стенах станций метро будут заменять таблички, которые служат для навигации пассажиров. До конца текущего года победитель тендера должен поставить восемь табличек. При этом по условиям торгов рассчитаться за товар метрополитен может в течение ста рабочих дней после его получения.

Начало аукциона назначено на 26 июня.

Напомним, 29 апреля в Харькове распоряжением мэра Игоря Терехова были переименованы две станции метро — «Пушкинская» в «Ярослава Мудрого» и «Южный вокзал» в «Вокзальную».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 382 тысячи гривен планируют потратить на таблички с названием станции метро «Ярослава Мудрого» в Харькове".