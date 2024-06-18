На таблички “Ярослава Мудрого” для метро Харкова хочуть витратити 382 тис. грн
Майже 382 тисячі гривень планують витратити на таблички з назвою станції метро “Ярослава Мудрого” у Харкові.
Згідно з інформацією в системі Prozorro, відкриті торги оголосило 17 червня КП “Харківський метрополітен”.
Як значиться у технічній специфікації, на колійних стінах станцій метро мінятимуть таблички, які служать для навігації пасажирів. До кінця поточного року переможець тендеру має поставити вісім табличок. При цьому за умовами торгів розрахуватися за товар метрополітен може протягом ста робочих днів після його отримання.
Початок аукціону призначений на 26 червня.
Нагадаємо, 29 квітня в Харкові розпорядженням мера Ігоря Терехова було перейменовано дві станції метро – «Пушкінську» на «Ярослава Мудрого» та «Південний вокзал» на «Вокзальну».
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: метро, метрополитен, станция, таблички, тендер, Харків, ярослава мудрого;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 382 тисячі гривень планують витратити на таблички з назвою станції метро “Ярослава Мудрого” у Харкові".