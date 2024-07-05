На центральных станциях метро в Харькове убрали торговые киоски
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове на станциях метро «Исторический музей», «Университет» и «Майдан Конституции» демонтировали аварийные торговые точки, сообщил заместитель городского головы, директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.
Убрали не все киоски, а только аварийными, имевшие многочисленные повреждения конструктива и представлявшие опасность для пассажиров, подчеркнул Липовой. Остальные торговые площадки, находящиеся в хорошем техническом состоянии, продолжают работать, подчеркнул чиновник.
«Из-за нехватки финансирования установить новые киоски на местах демонтированных метрополитен сейчас не может. Такие работы проведут после улучшения финансового состояния предприятия», – подчеркнул Дмитрий Липовой.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: киоск, метро, метрополитен, подземка, торговые точки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на станциях метро «Исторический музей», «Университет» и «Майдан Конституции» демонтировали аварийные торговые точки, сообщил заместитель городского головы, директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.".