На центральных станциях метро в Харькове убрали торговые киоски

В Харькове на станциях метро «Исторический музей», «Университет» и «Майдан Конституции» демонтировали аварийные торговые точки, сообщил заместитель городского головы, директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.

Убрали не все киоски, а только аварийными, имевшие многочисленные повреждения конструктива и представлявшие опасность для пассажиров, подчеркнул Липовой. Остальные торговые площадки, находящиеся в хорошем техническом состоянии, продолжают работать, подчеркнул чиновник.

«Из-за нехватки финансирования установить новые киоски на местах демонтированных метрополитен сейчас не может. Такие работы проведут после улучшения финансового состояния предприятия», – подчеркнул Дмитрий Липовой.