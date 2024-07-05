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На центральных станциях метро в Харькове убрали торговые киоски

Общество 18:28   05.07.2024
Оксана Якушко
На центральных станциях метро в Харькове убрали торговые киоски Фото: Харьковский горсовет

В Харькове на станциях метро «Исторический музей», «Университет» и «Майдан Конституции» демонтировали аварийные торговые точки, сообщил заместитель городского головы, директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.

Убрали не все киоски, а только аварийными, имевшие многочисленные повреждения конструктива и представлявшие опасность для пассажиров, подчеркнул Липовой. Остальные торговые площадки, находящиеся в хорошем техническом состоянии, продолжают работать, подчеркнул чиновник.

«Из-за нехватки финансирования установить новые киоски на местах демонтированных метрополитен сейчас не может. Такие работы проведут после улучшения финансового состояния предприятия», – подчеркнул Дмитрий Липовой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на станциях метро «Исторический музей», «Университет» и «Майдан Конституции» демонтировали аварийные торговые точки, сообщил заместитель городского головы, директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовой.".