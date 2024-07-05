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На центральних станціях метро у Харкові прибрали торговельні кіоски

Суспільство 18:28   05.07.2024
Оксана Якушко
На центральних станціях метро у Харкові прибрали торговельні кіоски

У Харкові на станціях метро “Історичний музей”, “Університет” і “Майдан Конституції” демонтували аварійні торгові точки, повідомив заступник міського голови, директор Департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий.

Прибрали не всі кіоски, а тільки ті, що були аварійними, мали численні пошкодження конструктиву та становили небезпеку для пасажирів, підкреслив Липовий. Решта торгівельних майданчиків, що знаходяться в належному технічному стані, продовжує працювати, наголосив чиновник.

«Через брак фінансування встановити нові кіоски на місцях демонтованих метрополітен на цей час не може. Такі роботи проведуть після поліпшення фінансового стану підприємства», – наголосив Дмитро Липовий.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 18:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на станціях метро “Історичний музей”, “Університет” і “Майдан Конституції” демонтували аварійні торгові точки, повідомив заступник міського голови, директор Департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий.".