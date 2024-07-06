Работники каких предприятий забронированы на Харьковщине: что ответили в ХОВА

В Харьковской областной военной администрации заявили, что у них отсутствует список предприятий различных форм собственности, работников которых ХОВА ранее подавала на бронирование.

Такой ответ на свой запрос получила ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

В ХОВА объяснили, что с целью согласования бронирования «подают списки военнообязанных сотрудников предприятий, учреждений и организаций в Минобороны (СБУ, Службы внешней разведки, разведывательного органа Минобороны)». При этом, утверждают в ответе, перечень самих предприятий не ведут, а закон «О доступе к публичной информации» не требует создания новой информации или документов.

«Действующее законодательство Украины не обязывает областные военные администрации обобщать сведения о представленных в установленном порядке для бронирования списков военнообязанных и вести их перечень», — ответили в ХОВА.



Фрагмент ответа ХОВА на запрос ХАЦ

Вторая причина отказа — начальник ХОВА Олег Синегубов в декабре 2023 года подписал распоряжение о том, что сведения о военнообязанных, которые забронированы за областной администрацией, районными военными администрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления и за предприятиями, учреждениями, организациями, — это служебная информация с ограниченным доступом.



Фрагмент ответа ХОВА на запрос ХАЦ

«В условиях войны действительно нужно учитывать, что разглашение конкретных детальных сведений может быть лишним. Но критерии для предприятий, имеющих важное значение для экономики или общества, должны быть одинаковыми для всех и поэтому должны быть опубликованы. Даже в условиях войны нужно искать баланс между сохранением тайны закрытой информации и открытостью информации для украинского общества, которое несет бремя войны. Другие областные администрации принимают противоположные решения на аналогичные запросы — либо предоставляя информацию, либо полностью отказывая в ней. ХОВА в этом случае закрывает информацию», — прокомментировали ответ представители ХАЦ.