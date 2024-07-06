Працівники яких підприємств заброньовані на Харківщині: що відповіли в ХОВА

У Харківській обласній військовій адміністрації заявили, що у них відсутній список підприємств різних форм власності, працівників яких ХОВА раніше подавала на бронювання.

Таку відповідь на свій запит отримала ГО “Харківський антикорупційний центр”.

У ХОВА пояснили, що з метою узгодження бронювання “подають списки військовозобов’язаних співробітників підприємств, установ та організацій до Міноборони (СБУ, Служби зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міноборони)“. При цьому, стверджують у відповіді, перелік самих підприємств не ведуть, а закон “Про доступ до публічної інформації” не вимагає створення нової інформації чи документів.

“Чинне законодавство України не зобов’язує обласні військові адміністрації узагальнювати відомості щодо поданих у встановленому порядку для бронювання списків військовозобов’язаних та вести їхній перелік“, – відповіли у ХОВА.



Фрагмент відповіді ХОВА на запит ХАЦ

Друга причина відмови – начальник ХОВА Олег Синєгубов у грудні 2023 року підписав розпорядження про те, що відомості про військовозобов’язаних, які заброньовані за обласною адміністрацією, районними військовими адміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та за підприємствами, установами, організаціями, – це службова інформація з обмеженим доступом.



Фрагмент відповіді ХОВА на запит ХАЦ

“В умовах війни дійсно треба враховувати, що розголошення конкретних детальних відомостей може бути зайвим. Але критерії для підприємств, що мають важливе значення для економіки чи громади, повинні бути однаковими для всіх і тому повинні бути опублікованими. Навіть в умовах війни потрібно шукати баланс між збереженням таємниці закритої інформації та відкритістю інформації для українського суспільства, яке несе тягар війни. Інші обласні адміністрації приймають протилежні рішення на аналогічні запити – або надаючи інформацію, або повністю відмовляючи в ній. ХОВА у цьому випадку закриває інформацію”, – прокоментували відповідь представники ХАЦ.