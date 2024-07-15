Харьковский нардеп Фельдман скрыл в декларации отдых на Мальдивах — ЦПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что нардеп-харьковчанин Александр Фельдман скрыл в декларации за 2021 год более 5,8 миллиона гривен.

Как информирует Центр противодействия коррупции со ссылкой на НАПК, Фельдман, в частности, не указал сведения о финансовом обязательстве, возникшем у него по результатам заключения договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 миллиона гривен, а также об оплате проживания в апартаментах на Мальдивах в размере 500 тысяч гривен.

Еще НАПК выявило расхождения между размерами осуществленных разовых расходов на погашение обязательств на более 400 тысяч гривен.

По результатам рассмотрения обоснованного заключения генпрокурор начал уголовное производство по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларации). Досудебное расследование осуществляет НАБУ.

В Центре противодействия коррупции напоминают, что Фельдман стал депутатом, выиграв выборы в округе №174 в Харькове. В марте 2022 года он покинул фракцию ОП-ЗЖ. Сейчас является членом депутатской группы «Восстановление Украины».

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