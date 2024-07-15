ЦПК: харківський нардеп Фельдман приховав у декларації відпочинок на Мальдівах

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що нардеп-харків’янин Олександр Фельдман приховав у декларації за 2021 рік понад 5,8 мільйона гривень.

Як інформує Центр протидії корупції з посиланням на НАЗК, Фельдман, зокрема, не вказав відомості про фінансове зобов’язання, яке виникло у нього за результатами укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 мільйона гривень, а також про оплату проживання в апартаментах на Мальдівах у розмірі 500 тисяч гривень.

Ще НАЗК виявило розбіжності між розмірами здійснених разових витрат на погашення зобов’язань на понад 400 тисяч гривень.

За результатами розгляду обґрунтованого висновку генпрокурор розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення свідомо недостовірних відомостей до декларації). Досудове розслідування здійснює НАБУ.

У Центрі протидії корупції нагадують, що Фельдман став депутатом, вигравши вибори в окрузі №174 в Харкові. У березні 2022 року він покинув фракцію ОП-ЗЖ. Зараз є членом депутатської групи “Відновлення України».

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