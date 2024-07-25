На севере от Харькова идут два боя, с начала суток прилетело 17 КАБов — ВСУ

В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на фронте на севере от Харькова по состоянию на 09:30 25 июля.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении было восемь боевых столкновений. Новые сутки также начались с боев: уже зафиксировано четыре столкновения, два из которых продолжаются.

«В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет подготовку штурмовых групп к наступательным действиям. В Волчанске противник безуспешно пытается выбить украинских воинов с занимаемых позиций», — прокомментировали в ОТГВ «Харьков».

Также активно действует российская тактическая авиация. За минувшие сутки было 14 авиаударов по позициям защитников Украины (прилетел 31 КАБ).

«С начала суток враг нанес пять авиационных ударов (17 КАБ) в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Приколотное, Старица», — отметили в сводке.

Потери врага за сутки составляют 90 человек убитыми и ранеными.

«На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 40 единиц вооружения и военной техники, в частности: пять артиллерийских систем, восемь автомобилей, три единицы специальной техники, 24 БпЛА. Уничтожено: 54 укрытия личного состава противника, два пункта хранения боекомплекта», — проинформировали защитники.