На півночі від Харкова йдуть два бої, з початку доби прилетіло 17 КАБів – ЗСУ
У ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті на півночі від Харкова станом на 9:30 25 липня.
Минулої доби на Харківському напрямку було вісім бойових зіткнень. Нова доба також розпочалася з боїв: уже зафіксовано чотири зіткнення, два з яких тривають.
“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює підготовку штурмових груп до наступальних дій. У Вовчанську противник марно намагається вибити українських воїнів із займаних позицій”, – прокоментували в ОТУВ “Харків”.
Також активно діє російська тактична авіація. Минулої доби було 14 авіаударів по позиціях захисників України (прилетів 31 КАБ).
“З початку доби ворог завдав п’ять авіаційних ударів (17 КАБ) у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Приколотне, Стариця”, – зазначили у зведенні.
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Втрати ворога за добу становлять 90 людей убитими та пораненими.
“На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: п’ять артилерійських систем, вісім автомобілів, три одиниці спеціальної техніки, 24 БпЛА. Знищено: 54 укриття особового складу противника, два пункти зберігання боєкомплекту”, – поінформували захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті на півночі від Харкова станом на 9:30 25 липня".