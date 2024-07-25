На півночі від Харкова йдуть два бої, з початку доби прилетіло 17 КАБів – ЗСУ

У ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на фронті на півночі від Харкова станом на 9:30 25 липня.

Минулої доби на Харківському напрямку було вісім бойових зіткнень. Нова доба також розпочалася з боїв: уже зафіксовано чотири зіткнення, два з яких тривають.

“У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює підготовку штурмових груп до наступальних дій. У Вовчанську противник марно намагається вибити українських воїнів із займаних позицій”, – прокоментували в ОТУВ “Харків”.

Також активно діє російська тактична авіація. Минулої доби було 14 авіаударів по позиціях захисників України (прилетів 31 КАБ).

“З початку доби ворог завдав п’ять авіаційних ударів (17 КАБ) у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Приколотне, Стариця”, – зазначили у зведенні.

Втрати ворога за добу становлять 90 людей убитими та пораненими.

“На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: п’ять артилерійських систем, вісім автомобілів, три одиниці спеціальної техніки, 24 БпЛА. Знищено: 54 укриття особового складу противника, два пункти зберігання боєкомплекту”, – поінформували захисники.