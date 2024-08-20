ВСК по фортификациям и дронам возглавил нардеп Александр Бакумов из Харькова

Верховная Рада назначила нардепа-харьковчанина из фракции «Слуга народа» Александра Бакумова новым главой Временной специальной комиссии по фортификациям, сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграмме.

«11422 – замена Председателя ВСК по фортификациям и дронам с Николая Задорожного на Александра Бакумова (282)» – написал Железняк.

Также сегодня, 10 августа, ВР уволила нардепа Николая Задорожного с должности главы комиссии.

Ранее нардепа от «Слуг народа» Николая Задорожного НАБУ задержало из-за того, что он требовал взятку за непрепятствование в проведении тендера на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Водопровод повредили россияне во время боевых действий в 2022 году. Нардеп якобы стремился получить 14% средств – а это 3,4 млн. грн., выделенных на ремонт водопровода.