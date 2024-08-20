ВСК по фортификациям и дронам возглавил нардеп Александр Бакумов из Харькова
Верховная Рада назначила нардепа-харьковчанина из фракции «Слуга народа» Александра Бакумова новым главой Временной специальной комиссии по фортификациям, сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграмме.
«11422 – замена Председателя ВСК по фортификациям и дронам с Николая Задорожного на Александра Бакумова (282)» – написал Железняк.
Также сегодня, 10 августа, ВР уволила нардепа Николая Задорожного с должности главы комиссии.
Ранее нардепа от «Слуг народа» Николая Задорожного НАБУ задержало из-за того, что он требовал взятку за непрепятствование в проведении тендера на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Водопровод повредили россияне во время боевых действий в 2022 году. Нардеп якобы стремился получить 14% средств – а это 3,4 млн. грн., выделенных на ремонт водопровода.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Александр Бакумов, Верховная Рада, ВР, ВСК, фортификации, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 20:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада назначила нардепа-харьковчанина из фракции «Слуга народа» Александра Бакумова новым главой Временной специальной комиссии по фортификациям, сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграмме.".