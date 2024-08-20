Live
  • Вт 20.08.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.61

ТСК із фортифікацій та дронів очолив нардеп Олександр Бакумов із Харкова

Політика 20:47   20.08.2024
Оксана Якушко
ТСК із фортифікацій та дронів очолив нардеп Олександр Бакумов із Харкова

Верховна Рада призначила нардепа-харків’янина із фракції «Слуга народу» Олександра Бакумова новим головою Тимчасової спеціальної комісії з фортифікацій, повідомив нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.

«11422 – заміна Голови ТСК по фортифікаціям та дронам з Миколи Задорожнього на Олександра Бакумова (282)» – написав Железняк.

Також сьогодні, 10 серпня, ВР звільнила нардепа Миколу Задорожнього з посади голови комісії.

Раніше нардепа від «Слуг народу» Миколу Задорожнього НАБУ затримало через те, що той вимагав хабар за неперешкоджання у проведенні тендера на ремонт водогону в Охтирському районі на Сумщині. Водогін пошкодили росіяни під час бойових дій в 2022 році. Нардеп нібито прагнув отримати 14% коштів – а це 3,4 млн грн, виділених на ремонт водогону.

Читайте також: Суд у справі нардепа з Харкова, якого впіймали на хабарі, почнеться 20 червня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Понад 2 млрд грн дав уряд України на укриття в школах і дитсадках Харківщини
Понад 2 млрд грн дав уряд України на укриття в школах і дитсадках Харківщини
20.08.2024, 21:20
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 серпня: яке свято та день в історії
20.08.2024, 06:00
Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова
Спецтехніку за кредитні 99 млн грн закуплять комунальні підприємства Харкова
19.08.2024, 20:52
ТСК із фортифікацій та дронів очолив нардеп Олександр Бакумов із Харкова
ТСК із фортифікацій та дронів очолив нардеп Олександр Бакумов із Харкова
20.08.2024, 20:47
На Салтівці запустили трамвай №23 – Терехов повідомив маршрут
На Салтівці запустили трамвай №23 – Терехов повідомив маршрут
20.08.2024, 11:26
Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
Будинок із Градусником у центрі Харкова пішов з аукціону за 60 млн: хто купує
20.08.2024, 14:56

Новини за темою:

21:30
По багатоповерхівці у Дніпрі вдарили ракетою росіяни
19:46
Харків і область внесли до переліку територій активних бойових дій – Бакумов
21:19
Лише 30% субвенцій має Харківщина на житло для ветеранів ЗСУ та їхніх родин
18:56
«Через пільги». Заступник голови ХОВА Семенуха і нардеп Бакумов посперечалися

Ви читали новину: «ТСК із фортифікацій та дронів очолив нардеп Олександр Бакумов із Харкова»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 20:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада призначила нардепа-харків’янина із фракції «Слуга народу» Олександра Бакумова новим головою Тимчасової спеціальної комісії з фортифікацій, повідомив нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.".