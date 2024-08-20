ТСК із фортифікацій та дронів очолив нардеп Олександр Бакумов із Харкова
Верховна Рада призначила нардепа-харків’янина із фракції «Слуга народу» Олександра Бакумова новим головою Тимчасової спеціальної комісії з фортифікацій, повідомив нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.
«11422 – заміна Голови ТСК по фортифікаціям та дронам з Миколи Задорожнього на Олександра Бакумова (282)» – написав Железняк.
Також сьогодні, 10 серпня, ВР звільнила нардепа Миколу Задорожнього з посади голови комісії.
Раніше нардепа від «Слуг народу» Миколу Задорожнього НАБУ затримало через те, що той вимагав хабар за неперешкоджання у проведенні тендера на ремонт водогону в Охтирському районі на Сумщині. Водогін пошкодили росіяни під час бойових дій в 2022 році. Нардеп нібито прагнув отримати 14% коштів – а це 3,4 млн грн, виділених на ремонт водогону.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Александр Бакумов, Верховная Рада, ВР, ВСК, фортификации, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 20:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада призначила нардепа-харків’янина із фракції «Слуга народу» Олександра Бакумова новим головою Тимчасової спеціальної комісії з фортифікацій, повідомив нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.".