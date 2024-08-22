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Бесплатный автобус в экопарк возобновляет рейсы из Харькова (расписание)

Общество 16:12   22.08.2024
Елена Нагорная
Бесплатный автобус в экопарк возобновляет рейсы из Харькова (расписание) Скриншот

Бесплатный автобусный маршрут из Харькова в экопарк возобновит работу в субботу, 24 августа. Он будет курсировать каждые выходные.

Автобус будет отправляться от ТЦ «Барабашово» в 09:30, 11:30 и в 13:30, а из экопарка будет выезжать в 11:00, 13:00 и 16:00, сообщают в Facebook регионального ландшафтного парка.

Напомним, 14 мая команда экопарка призвала в связи с напряженной ситуацией на Харьковщине временно воздержаться от поездок в мультикомплекс. Тогда же прекратили курсировать бесплатные автобусы.

Около 5 часов утра 24 июля в результате вражеского обстрела поселка Лесное были повреждены здания экопарка и пострадали двое его сотрудников.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 16:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бесплатный автобусный маршрут из Харькова в экопарк возобновит работу в субботу, 24 августа. Он будет курсировать каждые выходные.".