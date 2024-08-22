Бесплатный автобус в экопарк возобновляет рейсы из Харькова (расписание)
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Бесплатный автобусный маршрут из Харькова в экопарк возобновит работу в субботу, 24 августа. Он будет курсировать каждые выходные.
Автобус будет отправляться от ТЦ «Барабашово» в 09:30, 11:30 и в 13:30, а из экопарка будет выезжать в 11:00, 13:00 и 16:00, сообщают в Facebook регионального ландшафтного парка.
Напомним, 14 мая команда экопарка призвала в связи с напряженной ситуацией на Харьковщине временно воздержаться от поездок в мультикомплекс. Тогда же прекратили курсировать бесплатные автобусы.
Около 5 часов утра 24 июля в результате вражеского обстрела поселка Лесное были повреждены здания экопарка и пострадали двое его сотрудников.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 16:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бесплатный автобусный маршрут из Харькова в экопарк возобновит работу в субботу, 24 августа. Он будет курсировать каждые выходные.".