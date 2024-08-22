Безплатний автобус до екопарку відновлює рейси з Харкова (розклад)

Безплатний автобусний маршрут із Харкова до екопарку відновить роботу у суботу, 24 серпня. Він курсуватиме вихідними.

Автобус відправлятиметься від ТЦ «Барабашово» о 09:30, 11:30 та о 13:30, а з екопарку виїжджатиме об 11:00, 13:00 та 16:00, повідомляють у фейсбуці регіонального ландшафтного парку.

Нагадаємо, 14 травня команда екопарку закликала через напружену ситуацію на Харківщині тимчасово утриматися від поїздок до мультикомплексу. Тоді ж припинили курсувати безплатні автобуси.

Близько 5-ї години ранку 24 липня внаслідок ворожого обстрілу селища Лісне були пошкоджені будівлі екопарку та постраждали двоє його співробітників.