День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Ко Дню города КП «Харьковблагоустройство» выбрало, по собственной оценке, самые красивые клумбы Харькова.
Фото цветников опубликовали в Telegram-канале горсовета.
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Читайте также: «Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: день города, клумбы, КП «Харьковблагоустройство», Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 13:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню города КП «Харьковблагоустройство» выбрало, по собственной оценке, самые красивые клумбы Харькова.".