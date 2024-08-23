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День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото)

Общество 13:41   23.08.2024
Елена Нагорная
День Харькова: коммунальщики показали подборку самых красивых клумб (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Ко Дню города КП «Харьковблагоустройство» выбрало, по собственной оценке, самые красивые клумбы Харькова.

Фото цветников опубликовали в Telegram-канале горсовета.


Фото: КП «Харьковблагоустройство»


Фото: КП «Харьковблагоустройство»


Фото: КП «Харьковблагоустройство»


Фото: КП «Харьковблагоустройство»


Фото: КП «Харьковблагоустройство»


Фото: КП «Харьковблагоустройство»


Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню города КП «Харьковблагоустройство» выбрало, по собственной оценке, самые красивые клумбы Харькова.".