День Харкова: комунальники показали добірку найкрасивіших клумб (фото)
Фото: КП “Харківблагоустрій”
До Дня міста КП «Харківблагоустрій» обрало, за власною оцінкою, найкрасивіші клумби Харкова.
Фото квітників опублікували у телеграм-каналі міськради.
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Фото: КП “Харківблагоустрій”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: день города, клумбы, КП «Харьковблагоустройство», Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 13:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Дня міста КП «Харківблагоустрій» обрало, за власною оцінкою, найкрасивіші клумби Харкова.".