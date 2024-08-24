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Моющий пылесос: особенности многофункциональных решений для уборки

Реклама 15:05   24.08.2024
Ирина Максимова
Моющий пылесос: особенности многофункциональных решений для уборки Фото: depositphotos

Многофункциональные моющие пылесосы становятся все более популярными благодаря своей способности обеспечивать эффективную и качественную чистку различных поверхностей. Они не только удаляют пыль и грязь, но и справляются с влажной уборкой, что делает их незаменимыми помощниками в доме.

Thomas Aqua+ Fleckwasher Blue

Универсальный моющий пылесос, оснащенный системой аквафильтрации, которая эффективно улавливает пыль и предотвращает ее возвращение в воздух. Модель отлично подходит для уборки ковровых покрытий и мягкой мебели, благодаря чему можно добиться глубокой очистки и удаления пятен. Дополнительно этот моющий пылесос оснащен функцией распыления моющего средства, что значительно облегчает процесс обработки поверхностей.

1) Система фильтрации: аквафильтр.
2) Объем резервуара для воды: 1.8 л.
3) Комплектация: насадки для ковров и мебели.
4) Длина шнура: 8 м.

Karcher SE 3-18 Compact

Компактный и удобный пылесос, оснащенный контейнером для воды и моющего средства. Благодаря высокой мощности и современным технологиям, это устройство обеспечивает качественную уборку даже самых труднодоступных мест. Специальные насадки позволяют эффективно чистить ковры, обивку мебели и автомобильные сиденья. Аккумулятор обеспечивает мобильность, а вместительный резервуар позволяет не прерываться на частую замену воды.

Bosch BWD41700

Мощный и надежный моющий пылесос с системой аквафильтрации. Устройство оснащено разными насадками, что позволяет адаптироваться к любым задачам – от уборки пола до чистки мебели и текстиля. Мощность 1700 Вт обеспечивает высокую производительность, а большая емкость резервуара для воды снижает потребность частых перерывов на ее замену.

Thomas Twin TT Orca

Высокоэффективный моющий пылесос с системой аквафильтрации, обеспечивающий качественную и быструю чистку. Особенностью этой модели является возможность использования как для сухой, так и для влажной уборки. В комплекте снабжены разнообразные насадки, что делает пылесос универсальным решением для всех типов покрытий и текстиля. Двигатель мощностью 1600 Вт позволяет эффективно удалять пыль и грязь.

Zelmer ZVC 9130 M

Пылесос с мешком и функцией влажной уборки, который подходит для очистки больших площадей. Он оснащен мощным двигателем, обеспечивающим высокую эффективность как на жестких поверхностях, так и на коврах. Модель отличается удобством использования и долговечностью благодаря крепкой конструкции. Моющие пылесосы – это идеальное решение для тех, кто стремится поддерживать чистоту в доме с минимальными усилиями. Они совмещают и функции сухой и влажной уборки, что делает их незаменимыми помощниками в любом помещении.

Автор: Ирина Максимова
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 15:05;

  • Корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многофункциональные моющие пылесосы становятся все более популярными благодаря своей способности обеспечивать эффективную и качественную чистку различных поверхностей. Они не только удаляют пыль и грязь, но и справляются с влажной уборкой, что делает их незаменимыми помощниками в доме.".