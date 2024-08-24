Мийний пилосос: особливості багатофункціональних рішень для прибирання

Багатофункціональні мийні пилососи стають дедалі популярнішими завдяки своїй здатності забезпечувати ефективне та якісне чищення різних поверхонь. Вони не тільки видаляють пил і бруд, а й можуть впоратися з вологим прибиранням, що робить їх незамінними помічниками в будинку.

Thomas Aqua+ Fleckwasher Blue

Універсальний мийний пилосос, оснащений системою аквафільтрації, яка ефективно вловлює пил і запобігає його поверненню в повітря. Модель відмінно підходить для прибирання килимових покриттів і м’яких меблів, завдяки чому можна домогтися глибокого очищення і видалення плям. Додатково цей миючий пилосос оснащений функцією розпилення засобу для миття, що значно полегшує процес оброблення поверхонь.

1) Система фільтрації: аквафільтр.

2) Обсяг резервуара для води: 1.8 л.

3) Комплектація: насадки для килимів і меблів.

4) Довжина шнура: 8 м.

Karcher SE 3-18 Compact

Компактний і зручний у використанні пилосос, оснащений контейнером для води та мийного засобу. Завдяки високій потужності та сучасним технологіям цей пристрій забезпечує якісне прибирання навіть важкодоступніших місць. Спеціальні насадки дають змогу ефективно чистити килими, оббивку меблів та автомобільні сидіння. Акумуляторне живлення забезпечує мобільність, а місткий резервуар дає змогу не перериватися на часту заміну води.

Bosch BWD41700

Потужний і надійний мийний пилосос із системою аквафільтрації. Пристрій оснащений різними насадками, що дає змогу адаптуватися до будь-яких завдань — від прибирання підлоги до чищення меблів і текстилю. Потужність 1700 Вт забезпечує високу продуктивність, а велика місткість резервуара для води знижує потребу частих перерв на її заміну.

Thomas Twin TT Orca

Високоефективний мийний пилосос із системою аквафільтрації, що забезпечує якісне та швидке чищення. Особливістю цієї моделі є можливість використання як для сухого, так і вологого прибирання. У комплекті постачають різноманітні насадки, що робить пилосос універсальним рішенням для всіх типів покриттів і текстилю. Двигун потужністю 1600 Вт дає змогу ефективно видаляти пил і бруд.

Zelmer ZVC 9130 M

Пилосос із мішком і функцією вологого прибирання, який підходить для очищення великих площ. Він оснащений потужним двигуном, що забезпечує високу ефективність як на твердих поверхнях, так і на килимах. Модель вирізняється зручністю використання і довговічністю завдяки міцній конструкції. Мийні пилососи — це ідеальне рішення для тих, хто прагне підтримувати чистоту в будинку з мінімальними зусиллями. Вони поєднують і функції сухого і вологого прибирання, що робить їх незамінними помічниками в будь-якому приміщенні.