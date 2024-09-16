Один из районов Харькова готов к отопительному сезону на 99% — ХТС

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», самый большой район Харькова – Салтовский на 99% готов к началу отопительного сезона.

«К отопительному периоду филиалом подготовлено 953 жилых дома. Проведены гидравлические испытания и промывки внутридомовых систем», – отметили коммунальщики.

По их данным, заменено более 2,5 км трубопроводов, восстановлено более 7 км тепловой изоляции. Кроме этого, выполнены работы по капремонту внутридомовых систем теплоснабжения и поставки горячей воды в 85 жилых домах.