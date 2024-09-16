Один из районов Харькова готов к отопительному сезону на 99% — ХТС
Фото: КП «ХТС»
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», самый большой район Харькова – Салтовский на 99% готов к началу отопительного сезона.
«К отопительному периоду филиалом подготовлено 953 жилых дома. Проведены гидравлические испытания и промывки внутридомовых систем», – отметили коммунальщики.
По их данным, заменено более 2,5 км трубопроводов, восстановлено более 7 км тепловой изоляции. Кроме этого, выполнены работы по капремонту внутридомовых систем теплоснабжения и поставки горячей воды в 85 жилых домах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: опалення, отопление, салтовский район, трубы, Харьков, хтс;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», самый большой район Харькова – Салтовский на 99% готов к началу отопительного сезона.".