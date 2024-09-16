Один із районів Харкова готовий до опалювального сезону на 99% – ХТМ

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», найбільший район Харкова – Салтівський на 99% готовий до початку опалювального сезону.

«До опалювального періоду філією підготовлено 953 житлові будинки. Проведені гідравлічні випробування та промивання внутрішньобудинкових систем», – зазначили комунальники.

За їхніми даними, замінено понад 2,5 км трубопроводів, відновлено понад 7 кілометрів теплової ізоляції. Крім цього, виконані роботи з капремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води у 85 житлових будинках.