Один із районів Харкова готовий до опалювального сезону на 99% – ХТМ
Фото: КП “ХТМ”
Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», найбільший район Харкова – Салтівський на 99% готовий до початку опалювального сезону.
«До опалювального періоду філією підготовлено 953 житлові будинки. Проведені гідравлічні випробування та промивання внутрішньобудинкових систем», – зазначили комунальники.
За їхніми даними, замінено понад 2,5 км трубопроводів, відновлено понад 7 кілометрів теплової ізоляції. Крім цього, виконані роботи з капремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води у 85 житлових будинках.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: опалення, салтовский район, трубы, Харків, хтс;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», найбільший район Харкова – Салтівський на 99% готовий до початку опалювального сезону.".