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Один із районів Харкова готовий до опалювального сезону на 99% – ХТМ

Суспільство 15:51   16.09.2024
Вікторія Яковенко
Один із районів Харкова готовий до опалювального сезону на 99% – ХТМ Фото: КП “ХТМ”

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», найбільший район Харкова – Салтівський на 99% готовий до початку опалювального сезону.

«До опалювального періоду філією підготовлено 953 житлові будинки. Проведені гідравлічні випробування та промивання внутрішньобудинкових систем», – зазначили комунальники.

За їхніми даними, замінено понад 2,5 км трубопроводів, відновлено понад 7 кілометрів теплової ізоляції. Крім цього, виконані роботи з капремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води у 85 житлових будинках.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 15:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», найбільший район Харкова – Салтівський на 99% готовий до початку опалювального сезону.".