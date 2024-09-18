Многомиллионную технику РФ сожгли на Харьковщине: 3 ОШБр показала кадры

Украинские воины уничтожили российские танк и БТР во время атаки оккупантов на Харьковщине.

«Вражескую колонну, которая двигалась в сторону наших позиций, вовремя увидели пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации. С неба нанесли моментальное поражение в танк. Бетер, который начал давать заднюю, догнали. Еще до контрольных попаданий начала назад бежать российская пехота. Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники», — говорится в сообщении 3 ОШБр в Telegram.

Отмечается, что вражеский штурм отбили батальон беспилотных систем, бойцы «FATUM» из противотанкового, «Revenge group» из 1 механизированного и бойцы 1 штурмового батальонов.

Видео: 3 ОШБр