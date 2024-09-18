Многомиллионную технику РФ сожгли на Харьковщине: 3 ОШБр показала кадры
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Украинские воины уничтожили российские танк и БТР во время атаки оккупантов на Харьковщине.
«Вражескую колонну, которая двигалась в сторону наших позиций, вовремя увидели пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации. С неба нанесли моментальное поражение в танк. Бетер, который начал давать заднюю, догнали. Еще до контрольных попаданий начала назад бежать российская пехота. Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники», — говорится в сообщении 3 ОШБр в Telegram.
Отмечается, что вражеский штурм отбили батальон беспилотных систем, бойцы «FATUM» из противотанкового, «Revenge group» из 1 механизированного и бойцы 1 штурмового батальонов.
Видео: 3 ОШБр
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, ОШБр, рф, техника, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины уничтожили российские танк и БТР во время атаки оккупантов на Харьковщине. ".