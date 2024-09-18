Live
  • Ср 18.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.41
  • EUR 46.12

Многомиллионную технику РФ сожгли на Харьковщине: 3 ОШБр показала кадры

Общество 14:18   18.09.2024
Виктория Яковенко
Многомиллионную технику РФ сожгли на Харьковщине: 3 ОШБр показала кадры скриншот

Украинские воины уничтожили российские танк и БТР во время атаки оккупантов на Харьковщине. 

«Вражескую колонну, которая двигалась в сторону наших позиций, вовремя увидели пилоты Третьей штурмовой. Бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации. С неба нанесли моментальное поражение в танк. Бетер, который начал давать заднюю, догнали. Еще до контрольных попаданий начала назад бежать российская пехота. Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники», — говорится в сообщении 3 ОШБр в Telegram.

Отмечается, что вражеский штурм отбили батальон беспилотных систем, бойцы «FATUM» из противотанкового, «Revenge group» из 1 механизированного и бойцы 1 штурмового батальонов.

Видео: 3 ОШБр

Читайте также: ОТГВ «Харьков»: враг готовится к контрнаступлению около Липцев

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ОТГВ «Харьков»: враг готовится к контрнаступлению около Липцев
ОТГВ «Харьков»: враг готовится к контрнаступлению около Липцев
18.09.2024, 10:05
Ночью дождь и гроза. Какой будет погода 18 сентября в Харькове и области
Ночью дождь и гроза. Какой будет погода 18 сентября в Харькове и области
17.09.2024, 20:31
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
Будет ли Харьков с теплом зимой: Синегубов ответил
17.09.2024, 11:27
Врачи боролись за жизнь: остановилось сердце сотрудника Харьковского ТЦК
Врачи боролись за жизнь: остановилось сердце сотрудника Харьковского ТЦК
18.09.2024, 13:14
250 человек эвакуируют из-за пожара на Харьковщине – Синегубов
250 человек эвакуируют из-за пожара на Харьковщине – Синегубов
18.09.2024, 15:03
Нардеп из Харькова Одарченко, подозреваемый во взятке, сбежал за границу – ЦПК
Нардеп из Харькова Одарченко, подозреваемый во взятке, сбежал за границу – ЦПК
18.09.2024, 15:42

Новости по теме:

16:53
На Харьковщине оккупанты начали чаще сдаваться в плен – ОТГВ «Харьков»
13:02
Оккупанты ударили по Купянщине: пострадали четыре женщины
07:36
За Песчаным на Харьковщине для РФ откроются «проблемные поля» — Коваленко
10:19
Бои на Харьковщине: за сутки оккупанты потеряли 120 человек — ОТГВ «Харьков»
09:29
DeepState сообщил о продвижении ВС РФ на Харьковщине

Вы читали новость: «Многомиллионную технику РФ сожгли на Харьковщине: 3 ОШБр показала кадры»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины уничтожили российские танк и БТР во время атаки оккупантов на Харьковщине. ".