Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри

Українські воїни знищили російські танк і БТР під час атаки окупантів на Харківщині.

«Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації. З неба завдали моментального ураження в танк. Бетер, який почав давати задню — догнали. Ще до контрольних влучань, почала назад тікати російська піхота. Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники», – йдеться у повідомленні 3 ОШБр в телеграмі.

Зазначається, що ворожий штурм відбили батальйон безпілотних систем, бійці «FATUM» з протитанкового, «Revenge group» з 1 механізованого та бійці 1 штурмового батальйонів.

Відео: 3 ОШБр