Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри
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Українські воїни знищили російські танк і БТР під час атаки окупантів на Харківщині.
«Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації. З неба завдали моментального ураження в танк. Бетер, який почав давати задню — догнали. Ще до контрольних влучань, почала назад тікати російська піхота. Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники», – йдеться у повідомленні 3 ОШБр в телеграмі.
Зазначається, що ворожий штурм відбили батальйон безпілотних систем, бійці «FATUM» з протитанкового, «Revenge group» з 1 механізованого та бійці 1 штурмового батальйонів.
Відео: 3 ОШБр
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: окупанти, ОШБр, рф, техника, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни знищили російські танк і БТР під час атаки окупантів на Харківщині.".