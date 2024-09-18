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Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри

Суспільство 14:18   18.09.2024
Вікторія Яковенко
Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри скриншот

Українські воїни знищили російські танк і БТР під час атаки окупантів на Харківщині.

«Ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації. З неба завдали моментального ураження в танк. Бетер, який почав давати задню — догнали. Ще до контрольних влучань, почала назад тікати російська піхота. Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники», – йдеться у повідомленні 3 ОШБр в телеграмі.

Зазначається, що ворожий штурм відбили батальйон безпілотних систем, бійці «FATUM» з протитанкового, «Revenge group» з 1 механізованого та бійці 1 штурмового батальйонів.

Відео: 3 ОШБр

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни знищили російські танк і БТР під час атаки окупантів на Харківщині.".