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ОТУВ «Харків»: ворог готується до контрнаступу біля Липців

Україна 10:05   18.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ «Харків»: ворог готується до контрнаступу біля Липців Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку 18 вересня поінформували у ОТУВ “Харків”.

“Біля Липців противник накопичує особового складу з метою ведення подальших дій щодо відновлення втраченого становища, проводить відновлення системи зв’язку та елементів фортифікаційного обладнання позицій 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу”, – повідомили у ОТУВ “Харків”.

У Вовчанську окупанти намагаються посилити штурмові бригади. Також ворог намагається покращити своє становище і біля Глибокого. Проте реалізувати плани окупантам заважають відправлені на фронт продукти харчування та вода.

“Через низьку якість харчових продуктів та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відзначаються масові випадки шлунково-кишкових розладів серед особового складу та нагальна потреба в медикаментах”, – додали ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 24 вбитих, 59 поранених, двоє полонених. ЗСУ знищили 79 одиниць озброєння та техніки: вісім артсистем, дев’ять автомобілів, 56 БПЛА. Крім цього, ворог втратив 53 укриття.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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