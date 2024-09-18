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ОТГВ «Харьков»: враг готовится к контрнаступлению около Липцев

Украина 10:05   18.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: враг готовится к контрнаступлению около Липцев Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском направлении 18 сентября проинформировали в ОТГВ «Харьков».

«Около Липцев противник накапливает личный состав с целью ведения дальнейших действий по восстановлению утраченного положения, проводит восстановление системы связи и элементов фортификационного оборудования позиций 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

В Волчанске оккупанты пытаются усилить штурмовые бригады. Также враг пытается улучшить свое положение и возле Глубокого. Однако реализовать планы оккупантам мешают отправленные на фронт продукты питания и вода.

«Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и настоятельная потребность в медикаментах», – добавили ВСУ.

Потери врага за сутки: 24 убитых, 59 раненых, двое пленных. ВСУ уничтожили 79 единиц вооружения и техники: восемь артсистем, девять автомобилей, 56 БПЛА. Помимо этого, враг лишился 53 укрытий.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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