Завтра днем не будут ходить троллейбусы в некоторых районах Харькова
Троллейбусы № 3, 7 и 59 не будут ходить завтра, 19 сентября, с 9:00 до 17:00 на участке от бул. Богдана Хмельницкого до ул. Северина Потоцкого из-за ремонта дороги на пр. Александровском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В этот период троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – разворотный круг «Парк «Встреча»;
№59: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;
№7: не курсирует.
На время отсутствия троллейбусного сообщения будет курсировать временный автобус №59 следующим маршрутом: железнодорожная станция «Рогань» — ул. Роганская – ул. 92-й бригады – ул. Луи Пастера – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля – ул. Луи Пастера) – ул. Двенадцатого Апреля.
Читайте также: Три дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, транспорт, троллейбус, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Завтра днем не будут ходить троллейбусы в некоторых районах Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 19:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбусы № 3, 7 и 59 не будут ходить завтра, 19 сентября, с 9:00 до 17:00 на участке от бул. Богдана Хмельницкого до ул. Северина Потоцкого из-за ремонта дороги на пр. Александровском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".