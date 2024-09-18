Завтра днем ​​не будут ходить троллейбусы в некоторых районах Харькова

Троллейбусы № 3, 7 и 59 не будут ходить завтра, 19 сентября, с 9:00 до 17:00 на участке от бул. Богдана Хмельницкого до ул. Северина Потоцкого из-за ремонта дороги на пр. Александровском, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В этот период троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№3: разворотный круг «Ул. Университетская» – ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – разворотный круг «Парк «Встреча»;

№59: разворотный круг «Ул. Университетская» — ул. Кузнечная – пер. Лопатинский – пер. Соляниковский (в обратном направлении: ул. Кузнечная) – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Аэрокосмический – пр. Байрона – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. Двенадцатого Апреля»;

№7: не курсирует.

На время отсутствия троллейбусного сообщения будет курсировать временный автобус №59 следующим маршрутом: железнодорожная станция «Рогань» — ул. Роганская – ул. 92-й бригады – ул. Луи Пастера – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова (в обратном направлении: ул. Двенадцатого Апреля – ул. Луи Пастера) – ул. Двенадцатого Апреля.

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