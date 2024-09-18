Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси в деяких районах Харкова
Тролейбуси № 3, 7 і 59 не ходитимуть завтра, 19 вересня, з 9:00 до 17:00 на ділянці від бул. Богдана Хмельницького до вул. Северина Потоцького через ремонт дороги на пр. Олександрівському, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – розворотне коло «Парк «Зустріч»;
№59: розворотне коло «Вул. Універистетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;
№7: не курсує.
На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №59 з таким шляхом руху: залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. Дванадцятого Квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 19:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси № 3, 7 і 59 не ходитимуть завтра, 19 вересня, з 9:00 до 17:00 на ділянці від бул. Богдана Хмельницького до вул. Северина Потоцького через ремонт дороги на пр. Олександрівському, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.".