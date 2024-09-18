Завтра вдень не ходитимуть тролейбуси в деяких районах Харкова

Тролейбуси № 3, 7 і 59 не ходитимуть завтра, 19 вересня, з 9:00 до 17:00 на ділянці від бул. Богдана Хмельницького до вул. Северина Потоцького через ремонт дороги на пр. Олександрівському, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Університетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№59: розворотне коло «Вул. Універистетська» – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський (у зворотному напрямку: вул. Кузнечна) – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

№7: не курсує.

На час відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №59 з таким шляхом руху: залізнична станція «Рогань» – вул. Роганська – вул. 92-ї бригади – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова (у зворотному напрямку: вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера) – вул. Дванадцятого Квітня.

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