Три дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова

З 8:30 до 17:00 з 18 по 20 вересня трамваї не ходитимуть вул. Молочна на ділянці від вул. Георгія Тарасенка у пров. Ковача через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Руставелі, Георгія Тарасенка, Богдана Хмельницького, пл. Небесної Сотні, пл. Захисників України, пр. Аерокосмічним та ін.

Також у цей період буде припинений рух трамваїв на вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пр. Героїв Харкова. На час проведення ремонтних робіт трамваї курсуватимуть так:

№ 8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№ 27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Також у цей період буде припинений рух автобусів на вул. Молочній, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Ковача. На час проведення ремонтних робіт автобуси курсуватимуть так:

№ 32: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пров. Ковача – пров. Власівський – вул. Молочна – пр. Аерокосмічний – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Силікатна – вул. Свистунівська – вул. Іллі Коваля (у зворотному напрямку: вул. Гостомельська – вул. Радіотехнічна – Карачівське шосе) – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;

№260: ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – вул. Молочна – пров. Ковача – пров. Власівський – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Південнопроектна – вул. Деповська – вул. Павла Тичини – ст. «Основа»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.