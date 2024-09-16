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Тролейбус №11 на три дні змінить маршрут у центрі Харкова

Суспільство 18:30   16.09.2024
Оксана Якушко
Тролейбус №11 на три дні змінить маршрут у центрі Харкова Фото: Пресслужба ХМР

Тролейбус №11 не ходитиме з 20:00 16 вересня до 12:00 19 вересня на узвозі Соборному, пл. Сергіївській та пл. Павлівській, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Це з ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

Також читайте: Завтра обмежать рух транспорту в одному з районів Харкова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №11 не ходитиме з 20:00 16 вересня до 12:00 19 вересня на узвозі Соборному, пл. Сергіївській та пл. Павлівській, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.".