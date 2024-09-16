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Троллейбус №11 на три дня сменит маршрут в центре Харькова

Общество 18:30   16.09.2024
Оксана Якушко
Троллейбус №11 на три дня сменит маршрут в центре Харькова Фото: пресс-служба ХГС

Троллейбус №11 не будет ходить с 20:00 16 сентября до 12:00 19 сентября на спуске Соборном, пл. Сергеевской и пл. Павловской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Это связано с ремонтом контактной сети.

В это время троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский – ул. Оружейная – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – ул. Коцарская – ул. Оружейная – бул. Гончаровский – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – пр. Любови Малой – ул. Китаенко – пр. Ново-Баварский – разворотный круг «Пр. Дзюбы».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 18:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №11 не будет ходить с 20:00 16 сентября до 12:00 19 сентября на спуске Соборном, пл. Сергеевской и пл. Павловской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".