Троллейбус №11 на три дня сменит маршрут в центре Харькова
Фото: пресс-служба ХГС
Троллейбус №11 не будет ходить с 20:00 16 сентября до 12:00 19 сентября на спуске Соборном, пл. Сергеевской и пл. Павловской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Это связано с ремонтом контактной сети.
В это время троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – бул. Гончаровский – ул. Оружейная – ул. Благовещенская – пл. Благовещенская – ул. Коцарская – ул. Оружейная – бул. Гончаровский – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – пр. Любови Малой – ул. Китаенко – пр. Ново-Баварский – разворотный круг «Пр. Дзюбы».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: транспорт, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 18:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №11 не будет ходить с 20:00 16 сентября до 12:00 19 сентября на спуске Соборном, пл. Сергеевской и пл. Павловской, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.".